10:08 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Пока спал в кабине: в Актюбинской области обокрали фуру
В Актюбинской области злоумышленник украл товар с фуры, пока водитель спал в кабине, сообщает Zakon.kz.
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Инцидент произошел 10 ноября ночью: неизвестный взломал дверь в прицеп грузового авто и похитил 23 коробки мяса птицы по 16 кг каждая.
Грузовое авто Volvo было припарковано на обочине автодороги Астрахань-Актобе в близ поселка Ногайты Байганинского района. Водитель обнаружил пропажу товара только утром, когда проснулся.
Сотрудники полиции обнаружили похищенные коробки в салоне авто Volkswagen Sharan под управлением 42-летнего жителя ЗКО, мясо птицы изъяли.
По факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 188 УК РК («Кража»). Подозреваемый водворен в ИВС.
Прокуроры Актобе при проверке расходования бюджетных средств выявили грубые нарушения законодательства о госзакупках. Они предотвратили нецелевое расходование государственных денег на 2,6 млрд тенге.