Поезд сошел с рельсов после взрыва под Рязанью. Что известно о случившемся?

Инцидент произошел в 7:12 по московскому времени на перегоне Рыбное — Блокпост. В результате помощник машиниста получил незначительные травмы, для оказания помощи была вызвана бригада медиков. Угрозы экологии не наблюдается.
МЖД утверждает, что причиной стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».
Уточняется, что на движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет. «Для ликвидации последствий схода на место отправлены восстановительные поезда со станций Рыбное, Воскресенск, Рязань», — пояснили в организации. Кроме того, создан штаб для координации действий по ликвидации последствий схода.
Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил информацию о случившемся. Он также уточнил, что состав перевозил минеральные удобрения.
Источник РБК, близкий к МВД России, заявил, что перед сходом вагонов произошел взрыв.
На место выехали следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте. «Следователями организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе ведомства.
На полуострове произошел взрыв на железной дороге — он прогремел утром 18 мая в районе села Чистенькое рядом с Симферополем и Бахчисараем. Причиной ЧП стало срабатывание взрывного устройства, заложенного под железнодорожным полотном.
В результате диверсии повреждено 50 метров железнодорожного полотна, образовалась воронка диаметром около 15 метров и глубиной около двух метров. Очевидцы рассказывали, что незадолго до взрыва заметили у железной дороги подозрительного мужчину.