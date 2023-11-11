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15:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Пожар случился в административном здании на территории завода ВСК в Арзамасе

В тушении пожара на территории завода ВСК принимало участие 31 пожарный.

Источник: Комсомольская правда

Пожар случился в административном здании завода «ВолгаСтальКонструкция» (ВСК) в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о происшествии поступило 10 ноября в 21:38. Пожар произошел по улице Заводской в здании № 10. Площадь пожара составила 320 кв. метров.

В тушении огня принимало участие 31 пожарный и девять единиц техники. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается.

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