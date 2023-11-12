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17:32 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Задержан директор гастроцентра, где произошло убийство жены экс-министра Бишимбаева

На территории гастроцентра находится ресторан Bau, где, по данным СМИ, произошло убийство.

Источник: Sputnik.kz

В ходе расследования убийства жены Куандыка Бишимбаева отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье за «Укрывательство преступления», сообщили в полиции Астаны.

В рамках него в изолятор водворили директора «Гастроцентра», на территории которого расположен ресторан Bau.

«В ходе расследования отдельно зарегистрировано уголовное дело по ст. 432 (укрывательство преступления) Уголовного кодекса Республики Казахстан, в рамках которого водворен в изолятор временного содержания подозреваемый в лице директора “Гастроцентра”. Также возбуждены уголовные дела по ст.ст. 434 (недонесение о преступлении) 119 ч.3 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Республика Казахстан», — отметили в полиции.

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