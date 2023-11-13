Началась подготовка к производству первых российских истребителей Checkmate

«На основе проведенных работ в проект были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета. Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов», — сообщили в госкорпорации.
После презентации Checkmate была организована обратная связь с потенциальными заказчиками, скорректированы стоимость проекта и отдельные технические решения.
«Это существенно повысило конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественного однодвигательного самолета, а также снизило технические риски при его создании», — подчеркнули в «Ростехе».
Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией «Сухой» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию» «Ростеха»).
Самолет представили в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow. Ключевые особенности машины — малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость-эффективность».
Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус — три тысячи километров. Установочную партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году.