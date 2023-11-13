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10:17 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Директор школы в Иркутске стала жертвой аферистов и лишилась пару миллионов рублей

Женщина поверила в легенду об оформлении кредита на ее имя.

Источник: IrkutskMedia.ru

76-летняя директор школы в Иркутске попалась на уловку телефонных аферистов. Женщина поверила в историю о том, что неизвестные лица пытаются оформить кредит на ее имя. Всего по такой схеме мошенники смогли обмануть 14 жителей региона в минувшие выходные. В сумме потерпевшие, поверившие в историю с кредитом, перевели более 9,2 млн рублей. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как уточнили в полиции, директору школы позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником портала Госуслуг (6+). Незнакомец сказал, что на имя женщины прямо сейчас пытаются оформить кредит и забрать все ее деньги. Пенсионерке предложили перевести средства на «резервный счет». В итоге иркутянка несколько дней брала займы в банках и переводила деньги на указанные аферистами счета. Всего женщина лишилась 1,8 млн рублей.

Добавим, что мошенники также часто обманывают граждан на площадках онлайн-торговли. Например, житель города металлургов нашел в интернете объявление о продаже автомобиля Nissan Almera. Он связался с продавцом, который сказал ему, что необходимо внести предоплату в 20 тысяч рублей. После того, как деньги были переведены, мошенник перестал выходить на связь.

В полиции отметили, что также фиксируется случаи взломов аккаунтов мессенджера. Преступники заполучают доступ к ним, после чего рассылают контактам сообщения с просьбой занять денег. На такую уловку попался 37-летний житель столицы Приангарья. Мужчина перевел 40 тысяч рублей.

Всего за прошедшие выходные по разным схемам мошенничества жители Иркутской области лишились почти 15 млн рублей.

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