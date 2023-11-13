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10:16 (мск), источник: АиФ Пермь

В Перми на дороге загорелся автомобиль УАЗ

Это произошло на шоссе Космонавтов.

Автомобиль УАЗ загорелся на дороге в Перми.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Они написали, что пожар произошёл на шоссе Космонавтов.

Ситуацию perm.aif.ru прокомментировали в МЧС по Пермскому краю.

«В 9.12 поступила информация о загорании автомобиля на перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Карпинского. К месту направили 11 человек личного состава и 2 единицы техники», — рассказали perm.aif.ru в МЧС.

По предварительной информации, никто не пострадал.

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