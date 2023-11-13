10:16 (мск), источник: АиФ Пермь
В Перми на дороге загорелся автомобиль УАЗ
Это произошло на шоссе Космонавтов.
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Автомобиль УАЗ загорелся на дороге в Перми.
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Они написали, что пожар произошёл на шоссе Космонавтов.
Ситуацию perm.aif.ru прокомментировали в МЧС по Пермскому краю.
«В 9.12 поступила информация о загорании автомобиля на перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Карпинского. К месту направили 11 человек личного состава и 2 единицы техники», — рассказали perm.aif.ru в МЧС.
По предварительной информации, никто не пострадал.