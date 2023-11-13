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11:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области за сутки сбили трех пешеходов

На волгоградских дорогах лихачи сбили трех мужчин.

За минувшие сутки, 12 ноября, на трассах Волгоградской области зарегистрировано три аварии и все с участием пешеходов. Невнимательные водители и сами пешеходы из-за нарушения правил дорожного движения попали в сводки ДТП. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе волгоградского главка МВД, две аварии произошло в Дзержинском районе Волгограда.

Утром 27-летний водитель «БМВ» сбил 60-летнего мужчину, переходившего дорогу на улице Землячки в неположенном месте. вечером того же дня на бульваре 30-летия Победы 24-летний парень за рулем «Лады Ларгус» наехал на 36-летнего мужчину, также перебегавшего проезжую часть не по правилам.

В Волжском 63-летний водитель «Лады Гранты» сбил 38-летнего пешехода на улице Карбышева. Все трое попали в больницы.

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