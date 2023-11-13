Смертельный поединок Коли-Каратэ. Как боец сколотил банду в Ленинграде

Боевыми искусствами будущий криминальный авторитет Николай Седюк увлёкся ещё в подростковом возрасте в родной Кабардино-Балкарии. После школы спортивный и уверенный в себе парень ушёл в армию. А после службы решил перебраться в Ленинград.
Родители Николая Седюка умерли, когда он был школьником, а в городе на Неве уже несколько лет жил старший брат. Александр Седюк к тому моменту преуспевал в разного рода тёмных делишках. Но об этом позже.
В Ленинграде Седюк-младший пытался поступить в Институт холодильной промышленности. Но с учёбой не задалось. А вот заниматься единоборствами Николай продолжил. Своё мастерство он оттачивал в клубе «Ринг».
В середине 80-х в СССР появилось много полуподпольных секций, где молодые парни не только тренировались, но порой и участвовали в нелегальных турнирах. Попробовал свои силы в «боях без правил» и Николай Седюк, который за филигранную технику ударов ногами получил прозвище Коля-Каратэ. Кто-то из завсегдатаев «Ринга» вспоминал, что во время поединка Седюк мог выпрыгнуть вверх метра на два и вырубить соперника эффектной вертушкой.
Физические данные у Коли-Каратэ были на зависть. При не самом высоком росте, чуть выше 170 см, Седюк весил за 90 кг и обладал внушительной мускулатурой.
За атлетизм будущего криминального авторитета называли «мини-Шварценеггером». Хотя громкая кличка Коля-Каратэ прижилась намного лучше.
В главной роли Аркадий Шалолашвили.
Кто знает, каких успехов мог бы добиться на профессиональном ринге Седюк, но Коля-Каратэ выбрал для себя совсем другой путь. В середине 80-х Александр — старший из братьев Седюков — обзавёлся небольшой бандой, которая промышляла рэкетом, ставя «на проценты» разного рода спекулянтов.
Кстати, Седюк-старший носил прозвище Маккена. Необычную кличку он получил за внешнее сходство с голливудским актёром Грегори Пеком, сыгравшим, в том числе, в фильме «Золото Маккены».
Коля-Каратэ решил не отставать. Лидерские качества вкупе с умением убедить любого в своей правоте нокаутирующим ударом быстро помогли младшему брату стать главарём. Тем более Александр Седюк, успевший отбыть заключение, пристрастился к наркотикам, а потому пользовался куда меньшим авторитетом.
Скоро в банде Седюков числилось свыше сотни бойцов.
Удивительно, но в группировке были далеко не одни только боксёры, борцы и прочие спортсмены. Так, рядом с Колей-Каратэ и Маккеной можно было увидеть небезызвестного актёра Аркадия Шалолашвили, знакомого советской публике по фильму «Остров погибших кораблей» и другим картинам.
Сотрудники МВД позже рассказывали, что вместе с Шалолашвили братья Седюки проворачивали тонкие криминальные схемы. Красноречивый и обаятельный Шалолашвили мог быстро войти в доверие к любому теневому советскому коммерсанту. И во время приятного вечера в ресторане за стопочкой-другой уговорить жертву поехать сыграть в карты или провести время в компании дам.
Позже клиента знакомили с Колей-Каратэ и его бригадой, которые быстро объясняли, что заработанными нечестным трудом деньгами надо делиться.
Был и другой сценарий. Примеченного «барыгу» увозили в лес, где запугивали, угрожая закопать здесь и сейчас. Внезапно на месте появлялась бригада «спасателей» во главе с Колей-Каратэ, которые расстреливали обидчиков незадачливого кооператора. Так у коммерсанта появлялась надёжная крыша.
Все остросюжетные сцены, включая бутафорский расстрел братвы, ставил лично Шалолашвили.
Влияние Коли-Каратэ росло. В какой-то момент его пути пересеклись с группировкой братьев Васильевых — бывших боксёров, которые тоже решили завоевать себе место под солнцем бандитского Ленинграда.
Александр, Сергей и Борис Васильевы давно оккупировали «автомобильный рынок». Поговаривали, что редкая покупка машины в Северной столице проходила мимо Васильевых. А слава за братьями была дурная: подавшиеся в братки боксёры легко могли избить и искалечить не желающего делиться с «посредниками» советскими рублями.
Но Коля-Каратэ сумел найти способ брать проценты даже с таких лихих ребят.
На этом Седюк и погорел. Пока Коля-Каратэ и его братва трясли деньги с хозяев картёжных притонов, проституток, торгующих выпивкой таксистов и прочих спекулянтов — в МВД на это смотрели сквозь пальцы.
Тем более огнестрел и поножовщина среди тогдашних бандитов ещё были моветоном. И даже спорные вопросы с конкурентами «джентльмены удачи» из Ленинграда решали на голых кулаках.
Но закрыть глаза на притеснение честных советских граждан, годами стоявших в очереди за «москвичом» или «жигулёнком», в правоохранительных органах не могли. За бандами братьев Седюков и братьев Васильевых началась охота. В 1986 году на скамье подсудимых сначала оказались Васильевы. А в 1987-м за решётку отправился Коля-Каратэ и другие члены его банды.
На свободу Николай Седюк должен был выйти в 1993 году. Незадолго до освобождения Седюка перевели на поселение в Ленинградскую область. Но, по сути, Коля-Каратэ жил в Петербурге и даже свободно перемещался по городу.
Занятия спортом Седюк не забросил и старался поддерживать форму даже в заключении.
Злая ирония в том, что это его и сгубило. 19 июля 1993 года Коля-Каратэ совершал пробежку по проспекту Энтузиастов. Здесь его и поджидал киллер. Три выстрела в спину лишили жизни одного из самых авторитетных лидеров петербуржских ОПГ.
«Коля всю жизнь тренировался, готовился к поединку с профессионалом, — вспоминал в интервью известному журналисту Андрею Константинову, чьи произведения легли в основу культового сериала “Бандитский Петербург”, Александр Седюк. — А я ему говорил: “Тебя возьмёт дилетант. И возьмёт в спину, когда ты ждать не будешь”. Так и вышло».
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