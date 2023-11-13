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Палестино-израильский конфликт
17:29 (мск), источник: ТАСС

ЦАХАЛ заявил об уничтожении группы радикалов, стрелявших из больницы в Газе

По информации армии, огонь по израильским военным велся из ручных противотанковых гранатометов и огнестрельного оружия.

Источник: Reuters

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Израильские военные уничтожили группу вооруженных радикалов, которые обстреливали их из больницы «Аль-Кудс» в Газе. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Отряд террористов расположился в районе больницы “Аль-Кудс”, стрелял со стороны входа в больницу по военнослужащим Армии обороны Израиля и был впоследствии уничтожен», — говорится в сообщении.

По информации армии, огонь по израильским военным велся из ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и огнестрельного оружия. «Стрельба велась отрядом террористов, которые внедрились в группу гражданских лиц у входа в больницу. Военнослужащие выявили среди мирных жителей отряд террористов с двумя РПГ. В результате стрельбы, начатой террористами, был поврежден танк», — отмечается в заявлении.

Израильские военные открыли огонь по радикалам, продолжили в пресс-службе. В ходе инцидента не менее 20 террористов было убито, потерь среди военнослужащих ЦАХАЛ не было, проинформировали военные. «Этот инцидент — еще один пример того, как ХАМАС продолжает злоупотреблять гражданскими структурами, включая больницы, для совершения атак», — утверждают в израильской армии.

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