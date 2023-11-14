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10:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Больше суток боролись за жизнь: в Приморье врачи спасли пострадавших от тока рабочих

Приморские врачи спасли двух мужчин от тяжелой электротравмы.

Источник: Минздрав Приморья

Двое рабочих поступили в Партизанскую городскую больницу с электротравмой третьей степени в крайне тяжелом состоянии 1 ноября. Местные врачи боролись за жизни пациентов, после чего пострадавших доставили вертолетом в ожоговое отделение ДВОМЦ ФМБА России. Детали истории спустя время опубликовал минздрав Приморья.

Мужчины проводили ремонтные работы в Партизанске, в микрорайоне Лозовый, где и произошло ЧП. За их жизни боролась команда врачей: травматологи-ортопеды Константин Сабадаш, Александр Демидов, Евгений Миронов, врач-реаниматолог Константин Оревский. Курировал работу заведующий ожоговым отделением Дальневосточного окружного медицинского центра, Сергей Терехов.

Врачи успешно провели ряд операция для сохранения функциональности органов и мероприятия интенсивной терапии для стабилизации состояния пациентов.

Параллельно с медиками над спасением жизней работала и администрация Партизанского городского округа под руководством Олега Бондарева. Глава лично присутствовал в район шахты центральная, где работники городского хозяйства готовили посадочную площадку для медицинского транспорта.

«Мы все прекрасно понимали, речь идет о жизни и здоровье рабочих, поэтому с раннего утра здесь работали люди и техника, наготове были сотрудники 6 Отряда спасательной службы, медики, работники ЕДДС», — заявил Олег Бондарев.

Пострадавших отправили во Владивосток утром 3 ноября вертолетом. Слаженная работа ТЦМК и санитарной авиации позволила доставить пострадавших в ожоговое отделение ДВОМЦ ФМБА России, где они продолжили лечение.

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