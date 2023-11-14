09:27 (мск), источник: Прецедент
В Новосибирске 14-летнего подростка арестовали по обвинению в убийстве
Суд отправил под стражу 14-летнего новосибирца по подозрению в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
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По версии следствия, 8 ноября этого года арестованный с еще одним подростком, не достигшим 14-летнего возраста, в Октябрьском районе Новосибирска убил ножом прохожего. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России (убийство).
Примечательно, что в тот же день обвиняемые совместно с 17-летним парнем ограбили мужчину, угрожая ему «металлическим предметом». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России (разбой).
— Несовершеннолетний, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, будет помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.
17-летнего парня отправили в следственный изолятор.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске сотрудники ГИБДД ловят на дорогах нелегальных мигрантов.