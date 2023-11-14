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07:55 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирске сотрудники ГИБДД ловят на дорогах нелегальных мигрантов

Нелегалов-мигрантов ловят на дорогах Новосибирской области сотрудники ГИБДД.

Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Так, в регионе с 13 по 17 ноября запланированы рейды, в ходе которых сотрудники ГИБДД будут проверять водителей-мигрантов и их пассажиров. Мероприятие под названием «Нелегальный мигрант» подразумевает проверку документов.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что проживающая в Новосибирске семья мигрантов покинет страну из-за хулиганства их детей — они забросали учителя камнями.

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