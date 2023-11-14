07:55 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирске сотрудники ГИБДД ловят на дорогах нелегальных мигрантов
Нелегалов-мигрантов ловят на дорогах Новосибирской области сотрудники ГИБДД.
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Об этом сообщает Госавтоинспекция.
Так, в регионе с 13 по 17 ноября запланированы рейды, в ходе которых сотрудники ГИБДД будут проверять водителей-мигрантов и их пассажиров. Мероприятие под названием «Нелегальный мигрант» подразумевает проверку документов.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что проживающая в Новосибирске семья мигрантов покинет страну из-за хулиганства их детей — они забросали учителя камнями.