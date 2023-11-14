08:07 (мск), источник: Om1.ru
Пожар случился на четвёртом мосту в Новосибирске
На стройке моста загорелся мусор.
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На четвёртом мосту Новосибирска произошло возгорание в районе площади инженера Будагова, сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54».
В пресс-службе регионального МЧС подтвердили, что на стройке моста загорелся мусор на площади 1 кв. м. Пожарным вызов поступил в 10:10, открытое горение удалось ликвидировать в 10:21. Причины возгорания не уточняются.