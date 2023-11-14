07:58 (мск), источник: Комсомольская правда
Загнали во двор, избили и ограбили: в Иркутске приезжая девушка стала жертвой грабителей
Полицейские в Иркутске помогли приезжей девушке найти похищенную сумочку.
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Полицейские в Иркутске помогли гостье из другого города найти украденное имущество. Девушка рассказала, что во дворе на нее напали неизвестные, которые похитили сумочку с документами и телефоном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
— Девушка после встречи с друзьями решила погулять по ночному городу. Недалеко от автовокзала ее начал преследовать парень. Она ускорила шаг и встретила женщину, у которой попросила помощи. Но незнакомка оказалась подругой преследователя, — рассказывают в МВД.
Пара завела потерпевшую во двор. Там ее избили и выхватили из рук сумочку. После чего скрылись.
В полиции выяснили личности грабителей. Спустя несколько часов были задержаны 20-летний ранее судимый местный житель и его 32-летняя подруга. По словам задержанных, их привлек внешний вид приезжей и они решили ее ограбить.
Девушка написала полицейским письмо, в котором поблагодарила стражей порядка за оперативную помощь.