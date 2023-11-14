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Палестино-израильский конфликт
08:42 (мск), источник: Югополис

​В Адыгее река Белая унесла автомобиль с пятью пассажирами (фото, видео)

Двоих из них — женщину и ребенка — не нашли до сих пор.

Источник: МЧС Республики Адыгея

В станице Ханской Майкопа вечером в понедельник, 13 ноября, в реку Белая съехал легковой автомобиль, внутри которого находились пять человек. Трое из них смогли самостоятельно выбраться из машины и доплыть до берега.

Машину унесло течением реки. В салоне находились еще двое пассажиров — 34-летняя женщина и 10-летний ребенок.

В 00.40 спасатели обнаружили сам автомобиль. Но людей в нем не было. В 01.30 поиски приостановили.

В 07.30 спасатели возобновили поиски пропавших. Они обследуют территорию вниз по течению реки Белая. В поисковой операции задействованы 16 человек, сообщили в республиканском МЧС.

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