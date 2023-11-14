10:12 (мск), источник: Комсомольская правда
10 лет тюрьмы и 22 млн рублей штрафа: в Омске огласят приговор экс-главе Фонда капремонта Марине Степановой
Суд огласит приговор экс-замминистра ЖКХ Омской области Марине Степановой.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В 15:30 14 ноября в Куйбышевском суде начнется оглашение приговора экс-главе Фонда капремонта, заместителю министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Марине Степановой.
Прокуратура требует наказать бывшую чиновницу по всей строгости закона и назначить ей 10 лет тюрьмы и 22 млн рублей штрафа.
Напомним, что свердловчанку обвиняют в получении взятки и коммерческом подкупе. Следствие установило, что женщина в 2020 −2021 годах, занимая должность заместителя министра энергетики и ЖКК, а также обладая, как директор организационно-распорядительными полномочиями в некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской области», получила от подрядчика, 104 тысячи рублей. В списке мзды за покровительство — оплата аренды квартиры, парковки, обучения супруга в университете, приобретение ноутбука и шубы из соболя. Общая сумма составила 7 млн рублей.
— Вознаграждение предназначалось за выполнение действий и общее покровительство при исполнении и беспрепятственной оплате заключенных договоров по выполнению работ по капитальному ремонту жилых домов и общего имущества в многоквартирных домах, а также иным услугам. Кроме того, в декабре 2020 г. Степанова получила от руководителя другого общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в области архитектуры и по подготовке проектной документации, коммерческий подкуп в виде 425 тысяч рублей за общее покровительство деятельности предпринимателя, — напомнили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.
Сейчас наложен арест на имущество Марины Степановой, стоимость которого равна 14 млн рублей. Это двухэтажный дом и земельный участок в Екатеринбурге, автомобиль «Хёндай».
К слову, сама подсудимая вину не признала и находится под домашним арестом.
Кстати, в суде продолжается рассмотрение другого уголовного дела в отношении Степановой — по злоупотребление полномочиями. Это касается обрушения многоквартирного жилого дома № 53 на улице 20 Партсъезда.