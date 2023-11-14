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Теплоход-буксир около Казани сняли с мели
Теплоход сняли с мели около 04.00 на 1305-м км Волги.
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Утром во вторник, 14 ноября, около Казани сняли с мели теплоход, следовавший из Новочебоксарска, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Теплоход на 1305-м км Волги сняли с мели около 04.00.
Судно «Тибет» с двумя порожними баржами село на мель накануне днем. На борту было восемь человек. Повреждений судна, разлива топлива, а также пострадавших нет.
Это уже не первый случай посадки судов на мель. Сразу несколько ЧП произошло в конце октября. Так, 24-го числа с мели в Верхнеуслонском районе Татарстана на 1316-м км судового хода Волги сняли толкач «Яркий».
В конце октября руководители пяти волжских регионов, включая Татарстан, обратились к президенту России Владимиру Путину из-за ситуации с обмелением Волги. Они предложили построить низконапорные гидросооружения для стабилизации уровня Куйбышевского водохранилища.
Раис Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что в республике сохраняется социальная напряженность, вызванная обмелением Куйбышевского водохранилища. Он уточнил, что из-за низкого уровня воды уже отменены подходы судов к нескольким населенным пунктам. Кроме того, существует риск для выполнения задач проекта «Великий Волжский путь», в котором участвуют шесть российских регионов: Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Самарская, Ульяновская и Саратовская области.