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10:44 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярском крае задержан пособник аферистов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Полицейские задержали 30-летнего подозреваемого, принимавшего участие в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП», прямо на рабочем месте — в филиале одного из маркетплейсов в Кодинске.

Источник: НИА Красноярск

Установлено, что в одном из мессенджеров он нашёл объявление о работе курьером и в октябре забрал наличные у трёх пожилых граждан в возрасте от 80 до 90 лет, которых ввели в заблуждение телефонные аферисты. Действовал по указанию неустановленного куратора. Затем, оставив себе небольшое вознаграждение за работу, перевёл деньги своим сообщникам. Общий материальный ущерб составил свыше миллиона рублей. На момент задержания похищенные денежные средства злоумышленник успел потратить по личному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело, фигурант заключён под стражу. Расследование продолжается, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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