В Красноярском крае задержан пособник аферистов

Установлено, что в одном из мессенджеров он нашёл объявление о работе курьером и в октябре забрал наличные у трёх пожилых граждан в возрасте от 80 до 90 лет, которых ввели в заблуждение телефонные аферисты. Действовал по указанию неустановленного куратора. Затем, оставив себе небольшое вознаграждение за работу, перевёл деньги своим сообщникам. Общий материальный ущерб составил свыше миллиона рублей. На момент задержания похищенные денежные средства злоумышленник успел потратить по личному усмотрению.
Возбуждено уголовное дело, фигурант заключён под стражу. Расследование продолжается, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.