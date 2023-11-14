11:16 (мск), источник: Фонтанка
На улице без взрослых. Первоклассник на Испытателей после школы попал в реанимацию
Первоклассник попал в реанимацию после ДТП на Испытателей.
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За две недели до своего дня рождения маленький петербуржец оказался в больнице с серьёзными травмами после ДТП. Подробности стали известны «Фонтанке» 14 ноября.
ДТП произошло вчера в 14:58 на пересечении улицы Маршала Новикова и проспекта Испытателей. 52-летний мужчина на «Газоне» одного из дорожно-эксплуатирующих предприятий при повороте направо сбил мальчика, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Родителей рядом не было. Мальчику 7 лет, через две недели исполнится 8. Он живёт неподалёку, школа расположена в двух кварталах (надо перейти две улицы).
Мальчика доставили в детскую городскую больницу № 2. У него диагностированы автотравма, ушибы, в том числе ушиб лёгкого, состояние тяжёлое. В больнице его поместили в реанимацию. Про водителя известно, что он в этом году пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
«По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются детали происшествия», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.