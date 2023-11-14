11:11 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
В Екатеринбурге подросток зарезал 14-летнюю подругу и ее мать
В Екатеринбурге 16-летний подросток зарезал свою 14-летнюю подругу и ее мать.
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Преступление произошло в многоквартирном доме на улице Билимбаевской. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Свердловской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц). Сейчас проводятся необходимые следственные действия.
«Подозреваемый допрашивается, — сообщили в ведомстве. — В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу».
Подростка задержали сотрудники полиции Железнодорожного района. Он уже дал признательные показания, сообщили в УМВД Екатеринбурга.
«МК-Урал» писал, что 27 октября Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу 32-летнего Олега, которого обвиняют в издевательствах над возлюбленной. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Мужчина заключен под стражу на два месяца. В СИЗО он будет до 24 декабря текущего года.