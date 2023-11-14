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11:38 (мск), источник: Живем в Нижнем

Бывшего полицейского осудили на 7 лет за пьяное ДТП с трактором в Арзамасе

Авария произошла в 2021 году.

Экс-полицейского из Дальнего Константинова приговорили к 7 годам и 10 месяцам тюрьмы за ДТП с трактором в Арзамасе. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати».

Авария произошла осенью 2021 года. Нетрезвый полицейский ехал на Renault вместе с подругой и совершил столкновение с трактором, за рулем которого сидел врач Шатковской больницы. Медик не имел прав на управление этим транспортом.

Первым с места ДТП сбежал врач, когда увидел истекающих кровью в иномарке мужчину и женщину, а затем — полицейский. После этого врач обратился в полицию с заявлением об угоне трактора. Однако выяснилось, что за рулем находился именно он. Полицейского также удалось быстро задержать: он забыл свое удостоверение в машине.

Девушка, находившаяся в Renault, скончалась в больнице. Медик и экс-полицейский не оказали ей первой помощи. На судебном заседании бывший сотрудник МВД заявил, что виновником ДТП стал врач.

— Я попытался его задержать, догнать его не смог, потерял сознание, — сказал экс-полицейский.

Медику назначили штраф в размере 10 000 рублей за ложный донос об угоне.

Ранее мы писали, что большегруз сбил попавшую в ДТП девушку-водителя в Нижегородской области.

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