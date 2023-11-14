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13:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцев предупредили о 15 годах тюрьмы за фальшивые деньги

Полиция Волгограда разыскивает фальшивомонетчиков.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В волгоградскую полицию за сутки поступило сразу три сообщения из банков касательно сбыта фальшивых денег. Сотрудники организаций вычислили сразу три 5-тысячные купюры с признаками подделки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД, стражи порядка разыскивают изготовителей.

— Полиция напоминает, что изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг является тяжким преступлением, за которое предусмотрено от до 8 до 15 лет тюрьмы, — уточнили в полиции региона.

Стажи порядка напоминают, что тюрьма светит всем, кто сознательно использует фальшивые деньги. Также тем, кто находит купюру с явными признаками подделки, стоит сообщить об этом в полицию.

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