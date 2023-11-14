12:12 (мск), источник: РИА Новости
В Самарской области пропала девочка-подросток
В Самарской области ищут ушедшую из дома 12 ноября 14-летнюю девочку.
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САМАРА, 14 ноя — РИА Новости. Полиция ищет 14-летнюю девочку, которая ушла 12 ноября из дома в селе Сургут Самарской области и пропала, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
«Сотрудники Отдела МВД России по Сергиевскому району ведут розыск без вести пропавшей 14-летней… проживающей в поселке Сургут, которая 12.11.2023 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ориентировка с приметами разыскиваемой направлена в службы и подразделения полиции», — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас полицейские устанавливают круг общения девочки и опрашивают местных жителей.
Рост пропавшей девочки — около 155−165 сантиметров, у нее черные волосы. Она была одета в черную куртку с капюшоном серого цвета, черную кофту с оранжевыми буквами и джинсы.