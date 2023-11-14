17:58 (мск), источник: Фонтанка
Пенсионерка загорелась на кухне в Выборгском районе Петербурга
Пожар на кухне закончился смертью пожилой женщины в Петербурге.
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Женщина преклонного возраста погибла в результате пожара на севере Петербурга.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 14 ноября, вызов на улицу Руднева поступил в 15:21. Горела обстановка кухни на площади 2 квадратных метра.
Силами трех пожарных расчетов возгорание было ликвидировано в 16:01.
В огне погибла пожилая хозяйка квартиры, стало известно «Фонтанке». По предварительной информации, она готовила обед, когда на ней загорелась одежда.