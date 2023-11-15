Задержаны бывший первый вице-губернатор и врио министра строительства региона

Бывший первый вице-губернатор—председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и врио главы областного минстроя были задержаны на 48 часов 14 ноября в порядке ст. 91 УПК РФ. Незадолго до этого Виктор Кудряшов объявил о своей отставке, решение якобы принято им месяц назад из-за состояния здоровья. По данным источников «Ъ», постановление суда об обысках в доме Виктора Кудряшова и на его рабочем месте было выдано за день до отставки, 13 ноября.
Виктор Кудряшов занял должность первого зампреда правительства региона в декабре 2018 года, а временно исполняющим эти обязанности он был назначен еще в ноябре 2017 года. В 2000—2006 годах Виктор Кудряшов был первым заместителем генерального директора ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК). Почти весь тот период гендиректором СВГК был Дмитрий Азаров, нынешний губернатор Самарской области. В 2006—2008 годах Виктор Кудряшов работал заместителем главы Самары — руководителем департамента экономического развития. Тогда же первым заместителем главы Самары был Дмитрий Азаров, в горадминистрации он в том числе курировал деятельность департамента экономического развития.
После того как Дмитрий Азаров в 2008 году возглавил министерство природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды региона Виктор Кудряшов стал его заместителем. В 2010 году, когда нынешний глава региона был мэром Самары, Виктор Кудряшов трудился на посту первого вице-мэра города. После прошедших в сентябре выборов губернатора кандидатура Виктора Кудряшова на должность главы областного правительства не была согласована на федеральном уровне, несмотря на попытки Дмитрия Азарова, переизбранного на второй срок.
Причиной источники «Ъ» назвали высказывания сына Виктора Кудряшова Юрия Кудряшова против СВО. В ноябре в Самаре комиссия МВД завершила проверку в отношении сына Виктора Кудряшова. Результаты отправлены в Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ. О ее результатах пока не сообщается.
Обыски у Виктора Кудряшова и Михаила Асеева связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий неустановленными лицами из руководства ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» (ст. 286 УК РФ).
Уголовное дело было возбуждено по заявлению депутата Александра Хинштейна. По версии следствия, чиновники УКС необоснованно перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» в рамках госконтракта на проектирование строительства станции метро «Самарская» в Октябрьском внутригородском районе Самары. Деньги выплачивались без заключения госэкспертизы, считает следствие. Контракт на проектирование станции метро был заключен с «Волгатрансстрой-проектом» в 2018 году. Подрядчик должен был выполнить работы до 31 декабря 2021 года.
Однако за два месяца до дедлайна стало известно, что региональные власти отказались от строительства станции «Самарская». Официальная причина отказа — слишком маленькое расстояние между двумя новыми станциями.
В итоге было решено построить лишь станцию «Театральную». При этом подрядчик уже успел создать проект подготовки площадки для строительства станции «Самарская». Врио министра строительства Михаил Асеев в прошлом занимал должность руководителя УКС. О том, что имя чиновника фигурирует в уголовном деле, стало известно еще летом. «Часть платежей подписывал Михаил Асеев. Есть серьезные вопросы и к председателю облправительства Виктору Кудряшову, который своим волюнтаристским решением распорядился приостановить работу с “Волгатрансстрой-проектом”, хотя сроки контракта еще не истекли», — сообщал Александр Хинштейн в августе 2023 года.
После увольнения Виктора Кудряшова врио первого вице-губернатора—председателя правительства региона может стать Наталья Катина, временно исполняющая обязанности зампреда правительства Самарской области. Наталья Катина начала карьеру в 2007 году главным специалистом департамента строительства и архитектуры Самары и дослужилась до зампреда правительства Самарской области. В правительстве Самарской области госпожу Катину называют правой рукой Виктора Кудряшова.
По словам депутата Госдумы от Самарской области, члена КПРФ Михаила Матвеева, информация о задержании Виктора Кудряшова и Михаила Асеева является серьезным ударом по репутации регионального правительства. «Информация о том, что Дмитрию Азарову не удалось согласовать кандидатуру Виктора Кудряшова в Москве и о том, что Виктор Кудряшов может стать фигурантом уголовного дела, у меня была. Единственное, я предполагал, что Дмитрий Азаров решит действовать на опережение и сам возглавит правительство области, как я и предлагал ему сделать. В любом случае это серьезный удар по репутации регионального правительства», — рассуждает депутат.
Как отмечает Михаил Матвеев, уголовные дела были при всех губернаторах региона, но такого количества задержаний глав различных ведомств не было (только в текущем году помимо Виктора Кудряшова и Михаила Асеева задержаны и арестованы экс-глава Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимир Захарин, бывший министр строительства Николай Плаксин и бывший замминистра здравоохранения Асланбек Майрамукаев).
«На Викторе Кудряшове очень многое завязано, он подписывал многие документы вместо губернатора. Как депутат могу подтвердить, что ответы на многие мои запросы в адрес Дмитрия Азарова подписаны Виктором Кудряшовым как и. о. губернатора», — говорит парламентарий.