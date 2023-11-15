03:41 (мск), источник: Primgazeta.ru
В Приморье изобличили доносчика
Житель Чугуевского округа хотел обмануть полицейских и не отдавать долг.
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Житель села Соколовка (Чугуевский округ) обратился в дежурную часть отдела МВД России с заявлением об ограблении. Со слов 25-летнего мужчины, причиненный ему ущерб составил около 100 тысяч рублей.
— В следственном подразделении было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2-й статьи 161 УК РФ, — уточнили сотрудники пресс-службы ОМВД России по Чугуевскому округу. — По словам заявителя, в ночное время на улице с применением насилия у него была похищена барсетка, в которой находились 87 тысяч рублей, телефон и банковские карты.
Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого показания заявителя не нашли подтверждения. Как выяснилось, мужчина вместе с двумя своими приятелями «соображали на троих». В результате разговора «по душам» он придумал историю об ограблении, чтобы не возвращать долг.
Как отметили в пресс-службе, случаи, когда граждане, желая избежать каких-либо проблем, пишут в полицию ложные доносы о совершении преступления, не редкость. Поэтому предупреждают: за заведомо ложный донос о совершении преступления предусмотрена уголовная ответственность. Заведомо ложный донос о совершении преступления влечет за собой наложение крупного денежного штрафа, назначение обязательных или исправительных работ, а также может привести к аресту или лишению свободы на срок до двух лет.