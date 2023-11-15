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09:06 (мск), источник: ЕАН

Делом екатеринбургского школьника, подозреваемого в двойном убийстве, занялся Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал докладывать ему о расследовании двойного убийства в Екатеринбурге, в котором подозревают 16-летнего школьника. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

О громком преступлении стало известно 14 ноября. В квартире дома на улице Билимбаевской найдены тела 14-летней школьницы и ее 62-летней матери. По версии следствия, убийство совершил приятель девушки: он часто оставался ночевать у подруги, соседи семьи рассказывали, что подростки могли заниматься сексом в подъезде.

Источник ЕАН рассказывал, что причиной убийства, скорее всего, стали деньги. Зарезав школьницу, подросток дождался прихода домой ее матери и расправился и с ней. У женщины 16-летний подозреваемый украл банковскую карту и снял с нее 40 тыс. рублей.

Подросток задержан и уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Глава СК Бастрыкин поручил начальнику следственного управления по Свердловской области Анатолию Надбитову докладывать о ходе расследования.

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