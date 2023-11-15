Делом екатеринбургского школьника, подозреваемого в двойном убийстве, занялся Бастрыкин

О громком преступлении стало известно 14 ноября. В квартире дома на улице Билимбаевской найдены тела 14-летней школьницы и ее 62-летней матери. По версии следствия, убийство совершил приятель девушки: он часто оставался ночевать у подруги, соседи семьи рассказывали, что подростки могли заниматься сексом в подъезде.
Источник ЕАН рассказывал, что причиной убийства, скорее всего, стали деньги. Зарезав школьницу, подросток дождался прихода домой ее матери и расправился и с ней. У женщины 16-летний подозреваемый украл банковскую карту и снял с нее 40 тыс. рублей.
Подросток задержан и уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Глава СК Бастрыкин поручил начальнику следственного управления по Свердловской области Анатолию Надбитову докладывать о ходе расследования.