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Главные новости 15 ноября
10:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавшую из поселка 14-летнюю школьницу нашли в Самаре

Полицейские разыскали девочку с черными волосами, которая ушла из дома.

В Самарской области с 12 ноября разыскивали без вести пропавшую 14-летнюю Кристину Медведеву из поселка Сургут Сергиевского района. Во вторник, 14 ноября, спустя два дня она была найдена.

— Школьница разыскана сотрудниками полиции, она находилась на территории Самары, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, 12 ноября 2023 года девочка ушла из дома, ее местонахождение было неизвестно. Ориентировку с приметами ребенка направляли в службы и подразделения полиции, устанавливался круг общения и опрашивались местные жители.

На момент пропажи жительница региона была одета в черную куртку с серым капюшоном, черную кофту с оранжевыми буквами, джинсы и черные кроссовки. В чем причины ее пропажи, не сообщается.

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