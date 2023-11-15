11:06 (мск), источник: © РИА Новости

Два грузинских наемника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной

ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Два грузинских наемника-снайпера из иностранного легиона ВСУ попали в плен к российским войскам под Кременной в ЛНР, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск «Центр», выполняющий задачи на этому участке фронта.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Взяли на кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наемники из иностранного легиона», — сказал боец.

По словам одного из наемников, они шли менять снайперов из Бразилии, но заблудились и вышли на российские позиции.

«Ну мы с сослуживцем начали двигаться ночью в том направлении, перепутали дорогу в лесу и оказались на позиции Российской Федерации», — рассказал РИА Новости наемник из второго «Интернационального легиона обороны Украины» Георгий Чубетидзе.

Он отметил, что сдался российским бойцам без сопротивления.

Как заявил ранее Чубетидзе на видео Минобороны, в иностранном легионе украинских войск служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы, французы. По его словам, большинство из них совершили тяжкие преступления у себя на родине, а теперь скрываются от правосудия в рядах ВСУ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Жесткий разговор'. С чем США пришли к визиту Си Цзиньпина
'Что за это будет': Запад испугался захваченных российских активов
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта