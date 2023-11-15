Два грузинских наемника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной

«Взяли на кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наемники из иностранного легиона», — сказал боец.
По словам одного из наемников, они шли менять снайперов из Бразилии, но заблудились и вышли на российские позиции.
«Ну мы с сослуживцем начали двигаться ночью в том направлении, перепутали дорогу в лесу и оказались на позиции Российской Федерации», — рассказал РИА Новости наемник из второго «Интернационального легиона обороны Украины» Георгий Чубетидзе.
Он отметил, что сдался российским бойцам без сопротивления.
Как заявил ранее Чубетидзе на видео Минобороны, в иностранном легионе украинских войск служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы, французы. По его словам, большинство из них совершили тяжкие преступления у себя на родине, а теперь скрываются от правосудия в рядах ВСУ.