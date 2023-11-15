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10:07 (мск), источник: "Российская газета"

В Челябинской области 15-летний водитель погиб в ночном ДТП

В Челябинской области выясняют обстоятельства ночной аварии в Ашинском районе, в которой погиб 15-летний водитель легковушки, не имевший прав на управление автомобилем. В условиях непогоды он выехал на встречную полосу, сообщили в среду в ГИБДД региона.

Источник: Российская газета

«Сегодня около двух часов ночи на 1592-м километре трассы М5 15-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440 в условиях дождя, при неустановленных обстоятельствах, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречной “Газелью”, после чего произошло ее возгорание», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Управлявший легковушкой подросток скончался на месте происшествия. Его 16-летняя пассажирка и водитель «Газели» получили травмы различной степени тяжести. Уже установлено, что погибший воспользовался автомобилем отца, взяв его без разрешения.

Добавим, что накануне вечером автомобилистам не рекомендовали поездки в горнозаводскую зону по трассе М5 из-за резкого ухудшения погодных условий.

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