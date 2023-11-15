В Челябинской области 15-летний водитель погиб в ночном ДТП

«Сегодня около двух часов ночи на 1592-м километре трассы М5 15-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440 в условиях дождя, при неустановленных обстоятельствах, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречной “Газелью”, после чего произошло ее возгорание», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Управлявший легковушкой подросток скончался на месте происшествия. Его 16-летняя пассажирка и водитель «Газели» получили травмы различной степени тяжести. Уже установлено, что погибший воспользовался автомобилем отца, взяв его без разрешения.
Добавим, что накануне вечером автомобилистам не рекомендовали поездки в горнозаводскую зону по трассе М5 из-за резкого ухудшения погодных условий.