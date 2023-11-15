10:49 (мск), источник: Комсомольская правда
Воронежские спасатели предотвратили взрыв
Сотрудники МЧС вынесли в Воронеже из горящего помещения баллоны с газом.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Едва не обернулось крупным взрывом возгорание подсобного помещения в переулке Волочаевском в Воронеже. Вечером 14 ноября здесь возник пожар, при обследовании здания пожарные обнаружили в нем газовые баллоны. Для предотвращения детонирования спасатели оперативно вынесли из горящей постройки три баллона.
По данным ведомства, за минувшие сутки пожарные МЧС России выезжали на четыре техногенных пожара. А ночью привлекались к ликвидации последствий ДТП на ВОГРЭСовском мосту в Воронеже, где с помощью техники извлекали тела погибших из машины и смывали топливо с дорожного полотна.