Главное
Главные новости 15 ноября
10:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежские спасатели предотвратили взрыв

Сотрудники МЧС вынесли в Воронеже из горящего помещения баллоны с газом.

Едва не обернулось крупным взрывом возгорание подсобного помещения в переулке Волочаевском в Воронеже. Вечером 14 ноября здесь возник пожар, при обследовании здания пожарные обнаружили в нем газовые баллоны. Для предотвращения детонирования спасатели оперативно вынесли из горящей постройки три баллона.

По данным ведомства, за минувшие сутки пожарные МЧС России выезжали на четыре техногенных пожара. А ночью привлекались к ликвидации последствий ДТП на ВОГРЭСовском мосту в Воронеже, где с помощью техники извлекали тела погибших из машины и смывали топливо с дорожного полотна.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 15 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
С 1 января пенсии вырастут на 7,5%: какой будет прибавка
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожарыМЧС