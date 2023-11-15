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11:38 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

В Хабаровске пожарные тушили возгорание на складе по улице Урицкого

В Хабаровске пожарные 15 ноября выехали по вызову на тушение пожара в складском помещении по улице Урицкого.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, прибывшие огнеборцы увидели, что горит утеплитель внешней стены склада. Возгорание удалось локализовать на площади 30 квадратных метров, потом началась проливка и проверка на наличие скрытых очагов тления. Никто из людей не пострадал. По факту возгорания проведут проверку.

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