11:38 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
В Хабаровске пожарные тушили возгорание на складе по улице Урицкого
В Хабаровске пожарные 15 ноября выехали по вызову на тушение пожара в складском помещении по улице Урицкого.
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, прибывшие огнеборцы увидели, что горит утеплитель внешней стены склада. Возгорание удалось локализовать на площади 30 квадратных метров, потом началась проливка и проверка на наличие скрытых очагов тления. Никто из людей не пострадал. По факту возгорания проведут проверку.