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11:17 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Стали известны подробности изъятия 8 голодающих детей из семьи в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 15 ноября, ФедералПресс. Восьмерых детей в возрасте от года до 15 лет изъяли из семьи в поселке Усть-Пит под Красноярском. Все они находились в опасных условиях. Подробности истории рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Вечером 13 ноября в полицию поступила информация о том, что местная жительница села распивает спиртные напитки в присутствии своих детей. Отец детей находится в СИЗО. При обследовании дома выяснилось, что мать ушла на работу, оставив детей с посторонними пьяными людьми. В доме антисанитария, нет продуктов питания, а печь не топилась длительное время», — сообщили в пресс-службе.

Проведенная проверка показала, что семья с марта 2021 года состоит на учете в органах системы профилактики, поскольку родители регулярно злоупотребляли спиртным и неоднократно привлекались к административной ответственности.

Детей изъяли из семьи. Четверо из них пока находятся Енисейской районной больнице, а остальные дети — отправлены в центр социального обслуживания «Лесосибирский». Здоровью малышей и подростков ничего не угрожает. В прокуратуре корреспонденту «ФедералПресс» уточнили, что в суд уже направлено исковое заявление о лишении законных представителей родительских прав. Заседание пройдет уже в декабре.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что дети находились в поселке в холоде и без еды. Их эвакуировали спасатели на лодке, поскольку авиасообщение с поселком отсутствует.

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