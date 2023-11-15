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11:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде за ночь сгорели четыре автомобиля

К счастью, никто из людей не пострадал.

В Калининграде в ночь на среду, 15 ноября, случилось два пожара, сгорели машины.

По данным пресс-службы регионального МЧС, в 02.55 поступило сообщение о возгорании автомобиля «Фольксваген» у дома 29 по ул. Суворова. Огнем был поврежден рядом стоящий автомобиль «Киа».

В 03.56 пожарные по тревоге выехали на улицу Тихорецкую. Там горел «Хендэ». Огнем был поврежден и припаркованный поблизости автомобиль «Газель».

Пострадавших нет.

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