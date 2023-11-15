11:13 (мск), источник: Комсомольская правда
В Калининграде за ночь сгорели четыре автомобиля
К счастью, никто из людей не пострадал.
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В Калининграде в ночь на среду, 15 ноября, случилось два пожара, сгорели машины.
По данным пресс-службы регионального МЧС, в 02.55 поступило сообщение о возгорании автомобиля «Фольксваген» у дома 29 по ул. Суворова. Огнем был поврежден рядом стоящий автомобиль «Киа».
В 03.56 пожарные по тревоге выехали на улицу Тихорецкую. Там горел «Хендэ». Огнем был поврежден и припаркованный поблизости автомобиль «Газель».
Пострадавших нет.