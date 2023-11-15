12:59 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Тирасполе автомобиль сбил супругов на велосипеде: Пострадавших пришлось госпитализировать
По факту ДТП проводится разбирательство.
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ДТП произошло около половины шестого вечера 12 ноября в Тирасполе, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
В крайней правой полосе двигалась «Ауди», за рулём которой находился 20-летний парень. Водитель не выдержал боковой интервал. В результате задел зеркалом мужчину и женщину, которые передвигались в попутном направлении по краю проезжей части на одном велосипеде «Аист».
Пострадавших, 57-летнего мужчину и его супругу госпитализировали в отделение смешанных травм РКБ.
По факту ДТП проводится разбирательство.