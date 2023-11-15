В Усть-Катаве 91-летняя бабушка помогла задержать мошенников

«Вечером 91-летней пенсионерке позвонили и сообщили, что ее дочь попала в ДТП и сбила беременную женщину, а для “урегулирования” ситуации с матери виновницы аварии запросили 3 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Сначала пожилая женщина растерялась и начала объяснять звонящему, что таких денег у нее нет. Тогда мошенник согласился на 400 тысяч рублей.
Однако бабушка вовремя вспомнила, о чем предупреждали полицейские в профилактических листовках, которые приносили участковые. Она связалась с дочерью и узнала, что у той все в порядке. Тогда женщины сразу позвонили в полицию. Стражи правопорядка прибыли в квартиру и задержали курьера.