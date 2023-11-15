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15:29 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Усть-Катаве 91-летняя бабушка помогла задержать мошенников

УСТЬ-КАТАВ, 15 ноября, ФедералПресс. Жительницам Усть-Катава за бдительность и содействие в задержании курьера мошенников полицейские вручили благодарственные письма и подарки. Злоумышленники действовали по известной схеме.

«Вечером 91-летней пенсионерке позвонили и сообщили, что ее дочь попала в ДТП и сбила беременную женщину, а для “урегулирования” ситуации с матери виновницы аварии запросили 3 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сначала пожилая женщина растерялась и начала объяснять звонящему, что таких денег у нее нет. Тогда мошенник согласился на 400 тысяч рублей.

Однако бабушка вовремя вспомнила, о чем предупреждали полицейские в профилактических листовках, которые приносили участковые. Она связалась с дочерью и узнала, что у той все в порядке. Тогда женщины сразу позвонили в полицию. Стражи правопорядка прибыли в квартиру и задержали курьера.

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