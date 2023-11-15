16:10 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
В Приднестровском регионе продлен «желтый уровень» террористической опасности
Срок действия высокого уровня террористической опасности в Приднестровье продлен до середины января 2024 года.
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ТИРАСПОЛЬ, 15 ноя — Sputnik. Высокий, «желтый» уровень террористической опасности в Приднестровье сохраняется еще на 60 суток, соответствующий указ подписал в среду лидер региона Вадим Красносельский.
Таким образом, срок действия «желтого» кода террористической опасности продлевается до 14 января 2024 года включительно.
Решение о продлении «желтого уровня» террористической опасности принято «в связи с сохраняющейся угрозой совершения террористического акта» и необходимостью противодействовать его совершению, отмечается в указе.
Указ вступает в силу со дня подписания — 15 ноября 2023 года.
Инциденты в Приднестровье
В конце апреля 2022 года на территории Приднестровья произошла серия взрывов. В ходе заседания Совета безопасности региона зафиксировали три факта: пострадали здание МГБ в Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
Также 27 апреля 2022-го МВД Приднестровья сообщило, что с украинской стороны в направлении приднестровского населенного пункта Колбасна были произведены выстрелы. В селе Колбасна располагается один из крупнейших в Европе складов с вооружением. Его охраняют военнослужащие Оперативной группы российских войск.
Затем 3 мая в Приднестровье сообщили о предотвращении попытки устроить новый теракт в радиотелецентре «Маяк». Над поселком вблизи радиотелецентра ночью был замечен беспилотник со взрывчаткой, который был нейтрализован.
А 13 мая неизвестные предприняли попытки поджога военкомата и одного из предприятий в Тирасполе. Правоохранительными органами региона возбуждено уголовное дело по факту «диверсия».
В Приднестровье до 10 мая 2022 года действовал «красный уровень» террористической опасности, что предусматривало принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.
Высокий «желтый уровень» террористической опасности в регионе был установлен 25 мая 2022 года и с тех пор каждые 60 дней продлевался.