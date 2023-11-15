В МЧС РФ сообщили, что КПП «Рафах» пересекли 88 граждан России

В МЧС добавили, что в среду оперативный штаб МЧС России работал в тесном взаимодействии с представителями дипломатической группы из Белоруссии.
«Вместе с нашими соотечественниками границу пересекли 43 белорусских гражданина», — уточнили в ведомстве.
Граждан РФ и Белоруссии, которые перешли границу, единой колонной направляют в Каир, где российские спасатели, психологи и врачи окажут им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Эвакуированные будут обеспечены питанием и водой, им помогут оформить необходимые документы. После прохождения всех этапов оформления авиация МЧС России доставит их в Москву.
Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан России перешла через КПП «Рафах» на территорию Египта 12 ноября. В ночь на 15 ноября самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России из 98 человек, совершил посадку в аэропорту Домодедово.