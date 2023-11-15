Главное
Главные новости к вечеру 15 ноября
20:34 (мск), источник: ТАСС

В МЧС РФ сообщили, что КПП «Рафах» пересекли 88 граждан России

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. 88 граждан РФ в среду перешли пункт пропуска «Рафах». Всего из сектора Газа эвакуированы 297 человек, из них в Россию доставлены 168 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП «Рафах». Сегодня пункт пропуска пересекли 88 граждан РФ. Всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать 297 человек, из них в Россию уже доставлены 168 человек.

МЧС России

В МЧС добавили, что в среду оперативный штаб МЧС России работал в тесном взаимодействии с представителями дипломатической группы из Белоруссии.

«Вместе с нашими соотечественниками границу пересекли 43 белорусских гражданина», — уточнили в ведомстве.

Граждан РФ и Белоруссии, которые перешли границу, единой колонной направляют в Каир, где российские спасатели, психологи и врачи окажут им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Эвакуированные будут обеспечены питанием и водой, им помогут оформить необходимые документы. После прохождения всех этапов оформления авиация МЧС России доставит их в Москву.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан России перешла через КПП «Рафах» на территорию Египта 12 ноября. В ночь на 15 ноября самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого находилась вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России из 98 человек, совершил посадку в аэропорту Домодедово.

Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за чего новая статья Time о Зеленском вызвала взрыв негодования в окружении президента Украины
Хабенский: именно поэтому с некоторых пор стараюсь много не болтать
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
МЧС