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04:50 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Склад горел на улице Толевой в Иркутске

На тушение пожара привлекались 19 огнеборцев.

Источник: МЧС РФ

Пожар на складе произошел на улице Толевой в Иркутске в 14.56 накануне, 15 ноября. Возгорание было ликвидировано почти через час, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Погибших, травмированных в результате пожара нет. На ликвидацию возгорания привлекались 19 человек личного состава МЧС и пять единиц техники.

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