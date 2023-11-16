04:50 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Склад горел на улице Толевой в Иркутске
На тушение пожара привлекались 19 огнеборцев.
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Пожар на складе произошел на улице Толевой в Иркутске в 14.56 накануне, 15 ноября. Возгорание было ликвидировано почти через час, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Погибших, травмированных в результате пожара нет. На ликвидацию возгорания привлекались 19 человек личного состава МЧС и пять единиц техники.