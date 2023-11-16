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10:21 (мск), источник: Newslab.ru

Москвичка привезла в Красноярск 4 кг героина

В Красноярске полицейские задержали 40-летнюю жительницу Московской области, которая привезла в краевой центр особо крупную партию героина.

Источник: ГУ МВД

В Красноярске полицейские задержали 40-летнюю жительницу Московской области, которая привезла в краевой центр особо крупную партию героина. Женщина намеревалась продать наркотики, но не успела.

Оперативники установили, что ранее не судимая женщина в ноябре приехала из Москвы в Красноярск, где арендовала квартиру на улице Стасовой и начала фасовать наркотики на оптовые закладки для дальнейшей реализации через различные интернет-магазины.

«Но завершить начатое москвичке не удалось. В ходе обысков по месту ее жительства оперативники обнаружили и изъяли героин весом 4 071 грамма», — сообщили сегодня в МУ МВД.

Женщину арестовали и возбудили в отношении нее уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере». За это грозит до 15 лет лишения свободы.

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