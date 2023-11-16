В Красноярске сиделка украла у пенсионерки 19 тысяч рублей на лотерейные билеты

О краже в полицию заявила дочь пенсионерки, в минувшем августе нанявшая для матери сиделку и доверившая ей банковскую карту, чтобы работница могла покупать для пожилой красноярки продукты и прочие необходимые товары.
Осенью обнаружилась пропажа с карты суммы, не предусмотренной для трат на пенсионерку, и ее дочь обратилась к стражам порядка. Сыщики выяснили, что сиделка, имея под рукой данные карты, ввела их в мобильном банковском приложении, вошла в личный кабинет подопечной и перевела с ее счета на свой 19 тысяч рублей, рассказали в главке МВД по Красноярскому краю.
По информации полицейских, на всю украденную сумму сиделка купила лотерейные билеты. Вскоре после этого подозреваемую задержали. Она дала подписку о невыезде.
Расследование завершено. За кражу женщине грозит до шести лет лишения свободы.