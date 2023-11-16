Главное
Палестино-израильский конфликт
08:23 (мск), источник: "Российская газета"

В Красноярске сиделка украла у пенсионерки 19 тысяч рублей на лотерейные билеты

Следователи полиции возбудили против судимой жительницы Красноярска уголовное дело о краже. По версии правоохранителей, женщина перевела со счета пенсионерки, за которой присматривала, 19 тысяч рублей.

Источник: AP 2023

О краже в полицию заявила дочь пенсионерки, в минувшем августе нанявшая для матери сиделку и доверившая ей банковскую карту, чтобы работница могла покупать для пожилой красноярки продукты и прочие необходимые товары.

Осенью обнаружилась пропажа с карты суммы, не предусмотренной для трат на пенсионерку, и ее дочь обратилась к стражам порядка. Сыщики выяснили, что сиделка, имея под рукой данные карты, ввела их в мобильном банковском приложении, вошла в личный кабинет подопечной и перевела с ее счета на свой 19 тысяч рублей, рассказали в главке МВД по Красноярскому краю.

По информации полицейских, на всю украденную сумму сиделка купила лотерейные билеты. Вскоре после этого подозреваемую задержали. Она дала подписку о невыезде.

Расследование завершено. За кражу женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта