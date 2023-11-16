08:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Рецидивиста-сладкоежку задержали в Черемхове после кражи 10 коробок конфет
Мужчина продал похищенный товар прохожим за 700 рублей.
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Полицейские в Черемхове по горячим следам задержали мужчину, похитившего 10 коробок конфет из супермаркета. С заявлением к правоохранителям обратилась администратор одного из сетевых магазинов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
Оперативники выяснили, что сотрудница магазина пыталась задержать злоумышленника своими силами, однако ее действия оказались безуспешными. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и выяснили приметы подозреваемого. Вскоре они установили личность возможного похитителя.
«Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 31-летний местный житель. Злоумышленник не стал отрицать свою причастность к содеянному. С его слов, похищенный товар он продал прохожим за 700 рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды», — уточнили в пресс-службе.
В полиции завели уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).