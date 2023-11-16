09:47 (мск), источник: МК.RU Волгоград
В Волгоградской области произошел пожар в воинской части
Возгорание случилось 16 ноября около поселка Котлубань.
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Как сообщили в администрации Волгоградской области, 16 ноября в Городищенском районе на территории воинской части случился пожар.
Пламя оперативно локализовали. Огонь потушили совместными силами противопожарной службы области, МЧС.
По словам губернатора Андрея Бочарова, в результате пожара пострадавших нет. Также не выявлено повреждений гражданских объектов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.