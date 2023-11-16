10:05 (мск), источник: АиФ Волгоград
Два человека пострадали в массовом ДТП на «танцующем» мосту в Волгограде
Пара иномарок столкнулась на проезжей части ранним утром, а водитель третьего авто, пытаясь избежать наезда на них, врезался в отбойник.
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Сотрудники ГИБДД работают на месте массовой аварии, которая произошла около восьми часов утра на «танцующем» мосту в Волгограде, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
На проезжей части путепровода столкнулись две иномарки, а водитель Lada Kalinа попытался предотвратить встречи с ними. Однако он не справился с управлением и врезался в отбойник. По предварительной информации, помощь медиков потребовалась двум участникам аварии. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП и регулируют движение на месте происшествия.
1 сентября авария на этом путепроводе унесла жизни многодетной матери и двоих ее детей.