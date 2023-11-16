10:11 (мск), источник: Комсомольская правда
Оправдывал взрывы на Крымском мосту. ФСБ задержала жителя Краснодара за информацию о терроризме в соцсетях
ФСБ задержала жителя Краснодара за оправдание взрывов на Крымском мосту.
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Сотрудники ФСБ завели уголовное дело за оправдание терроризма в отношении жителя Краснодара. Мужчина призывал к преступлениям и пропагандировал их в соцсетях.
«Расследуется уголовное дело по статье “Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма”. Мужчина размещал в одной из социальных сетей информацию доступную для широкого круга лиц, направленную на оправдание терроризма, в частности оправдание взрыва на Крымском мосту», — сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.
Силовики ворвались к краснодарцу в квартиру и скрутили.
— На пол! — приказали при задержании силовики мужчине, открывшему дверь в домашнем синем халате.
— Тихо, тихо! Что хотите? — упирался задержанный, будто не понимая причин прихода «гостей».
Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители выясняют все детали случившегося. Задержанному грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что летом этого года в Армавире 15-летнему школьнику предъявили обвинение в подготовке к теракту. Подросток дома изготовил зажигательную смесь, чтобы поджечь школу, а также конструировал самодельное оружие.