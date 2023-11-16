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11:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП

25-летний мужчина скончался от полученных травм.

Источник: PrimaMedia.ru

ДТП со смертельным исходом произошло на 6 км автодороги «Доброполье — Николо-Львовское». Водитель совершил наезд на мужчину и скрылся с места происшествия, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев происшествия и граждан, владеющих какой-либо информацией о нем.

«Важны любые сведения! Возможно, в момент происшествия кто-нибудь из граждан находился неподалеку и имеет запись инцидента на видеорегистраторе», — сообщают в ведомстве.

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