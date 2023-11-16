10:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"
При пожаре в Грибановском районе Воронежской области погибла 85-летняя женщина
Причина возгорания устанавливается.
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В селе Верхний Карачан Грибановского района при пожаре в доме, расположенном на улице Ленинской, погибла пожилая женщина. Тело хозяйки 1938 года рождения обнаружили пожарные. Причина возгорания устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области в среду, 15 ноября.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного накануне в 9:43. На месте работали два расчета в составе восьми спасателей и двух единиц техники. Огонь удалось ликвидировать в 9:52.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в ночь на вторник, 14 ноября, пожар вспыхнул в корпусе ВГМУ. На третьем этаже здания загорелась лаборатория площадью 25 кв. м. На момент инцидента в корпусе никого не было, обошлось без пострадавших.