10:42 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Вездеход с рабочими ушёл под лёд в Сибири, погиб хабаровчанин
Всего в ледяной реке утонули четверо человек, ещё двоим удалось спастись.
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В Иркутской области шестеро человек провалились на вездеходе под лёд, четверо утонули. Среди погибших был житель Хабаровского края, сообщила пресс-служба областного СУ СКР.
Трагедия произошла 15 ноября на реке Ичёра. По лицензионной территории реки проезжал вездеход, в котором были шестеро работников геологоразведочной компании. Массивное транспортное средство проломило свежий лёд и ушло под воду.
В результате случившегося четверо человек утонули, ещё двоим удалось выбраться на берег. Погибли двое иркутян, один хабаровчанин и один житель Свердловской области, которые работали вальщиками леса.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Причины и обстоятельства трагедии выясняют сотрудники Следственного комитета.
«В связи с отдаленностью и труднодоступностью места происшествия выезд следственно-оперативной группы осуществлён авиатранспортом. Следователи СК проводят осмотр, допрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего. С привлечением тяжелой техники вездеход поднят из воды», — рассказали в ведомстве.