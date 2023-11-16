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12:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Президента и вице-президента «Балтики» в Петербурге задержали по делу о мошенничестве

Руководителей компании «Балтика» в Петербурге обвинили в многомиллионном мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге задержали президента и вице-президента пивоваренной компании «Балтика» по делу о мошенничестве. По версии следствия, Денис Шерстенников и Антон Рогачевский, собирались поставлять продукцию на территорию Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Монголии и Белоруссии. А это нанесло материальный ущерб Росимуществу, которому временно принадлежат права на «Балтику».

— 15 ноября фигурантам дела предъявили обвинения. По версии следствия, они незаконно купили право интеллектуальной собственности стоимостью 295,6 миллиона рублей, — сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Руководство «Балтики», зная, что Carlsberg уходит из России, успело подписать договоры с другими странами. Некоторые документы были подписаны задним числом. Датские производители обвинили российскую компанию в краже бизнеса. А те, в свою очередь, добиваются прав на иностранные бренды, которых ранее их лишили через суд. Четыре марки все же удалось сохранить.

Некоторых сотрудников, в том числе топ-менеджеров «Балтики» обвинили в содействии зарубежным структурам в мошенничестве. Их тоже задержали.

Напомним, 14 и 15 ноября на заводе «Балтика» прошли обыски. Следователи изъяли документы и опросили сотрудников.

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